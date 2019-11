Explosion im Bergwerk

Das war ein großer Schreck!

In einem Bergwerk im Bundesland Sachsen-Anhalt hat es am Freitag eine Explosion gegeben.

Und das, während 36 Arbeiter dort Hunderte Meter unter der Erde waren.

Sie konnten sich aber zum Glück in besonderen Räumen in der Grube in Sicherheit bringen. Dort unten wurden sie dann mit Sauerstoff zum Atmen versorgt.

Sehr schnell waren zudem Helfer von der Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort.

Es dauerte aber trotzdem einige Stunden, bis die Arbeiter aus dem Bergwerk herausgebracht werden konnten. Zwei verletzte Männer wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, wollen Fachleute und Experten nun versuchen herauszufinden.

Das Bergwerk im Ort Teutschenthal wurde früher genutzt, um Salz zu gewinnen. Das ist heute, im Jahr 2019, aber schon lange vorbei.

Heute werden dort Abfälle untergebracht, die etwa beim Abbruch von Gebäuden entstanden sind und aus Müllverbrennungsanlagen stammen.

