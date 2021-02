Es wird frühlingshaft

Am vergangenen Wochenende konnte man an vielen Orten noch Schlitten fahren. An diesem Wochenende aber kann die Winterjacke bei einigen schon zu Hause bleiben. Die Temperaturen steigen. Im Süden Deutschlands könnte es sogar knapp 20 Grad Celsius warm werden, sagen Wetter-Fachleute. Auch im Rest von Deutschland kann sich das Wetter schon etwas frühlingshaft anfühlen. Freut Ihr Euch auch so wie ich auf etwas mehr Sonnenschein als in den vergangenen Tagen? Ich wünsche Euch viel Spaß – bei allem, was Ihr tun wollt. Ich glaube, ich schnapp mir mein Fahrrad... Bis bald!

© dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.02.2021