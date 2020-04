© dpa

Liebe Freunde, noch immer darf ich mich wegen dieses komischen Coronavirus’ nicht mit meinen Freunden zum Spielen treffen.

Da zurzeit auch noch die Schule ausfällt, muss ich zu Hause alleine lernen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich die Schule einmal so vermissen werde! Und mir ist trotzdem manchmal richtig langweilig: Sogar mein Zimmer habe ich schon freiwillig aufgeräumt.

Nun habe ich eine tolle Idee gehabt. Am Sonntag mache ich für die ganze Familie das Frühstück. Dafür habe ich aus einem Kochbuch ein Rezept für Zitronenkuchen herausgesucht – und am Samstag will mir meine Mama beim Backen dann ein bisschen helfen.

Zum Frühstück gibt es gekochte Eier, meine Lieblingswurst Salami, viel Schokocreme und meinen Kuchen.

