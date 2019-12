Eine Land für den Film

Roter Sand und hohe Felsen: Die Landschaft der Wüste Wadi Rum sieht ziemlich beeindruckend aus. Deswegen wurden in der Gegend im Süden des Landes Jordanien schon einige Filme gedreht, zum Beispiel der Film „Der Marsianer“. Darin geht es um einen Astronauten auf dem Mars. Die Filmemacher fanden: So wie in der Wüste Jordaniens sieht es auch auf dem Mars aus. Deshalb drehten sie den Film dort.

Und nicht nur die Wüste ist immer mal wieder in Filmen zu sehen. Sogar der jetzige König von Jordanien trat vor vielen Jahren als Schauspieler in einem Film auf. Er spielte eine winzige Rolle in einem Star-Trek-Film. Denn der König ist Fan der Weltraum-Filme. Sagen durfte er bei seinem Auftritt dabei allerdings nichts.

