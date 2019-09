Ein Tag für Oma und Opa

© Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa

Alle in der Familie haben einen besonderen Tag – an dem sie gefeiert werden: Muttertag, Vatertag oder Weltkindertag. Aber das sind doch gar nicht alle! Was ist denn mit Oma und Opa? Die gehören ja auch zur Familie.

Manche Länder haben tatsächlich so einen Tag. Zum Beispiel feiert unser Nachbarland Schweiz immer im März den Großelterntag. In den Vereinigten Staaten von Amerika war er vor ein paar Wochen.

Wer ihn bei uns feiern will, ist in Bayern richtig. Als erstes Bundesland hat die Regierung dort gerade einen Großelterntag eingeführt. Am 13. Oktober soll er stattfinden. Als Dankeschön zum Beispiel dafür, dass Großeltern auf ihre Enkelkinder aufpassen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen überlegt nun, ob es auch so einen Tag einführt.

