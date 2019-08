Ein Mähdrescher, viele Schneidwerke

2 Fotos ansehen © Armin Weigel/dpa

Mähdrescher ernten mehr als nur Weizen oder Hafer. Sie werden auch für Soja, Mais und Raps gebraucht. Allerdings sind das sehr unterschiedliche Pflanzen. Mais wird zum Beispiel zwei Meter groß, also etwa doppelt so hoch wie Getreide.

Damit die verschiedenen Pflanzen trotzdem ordentlich abgeschnitten werden, tauschen die Landwirte das Schneidwerk am Mähdrescher aus. „Für die unterschiedlichen Pflanzen gibt es verschiedene Schneidwerke“, erklärt ein Fachmann.

Bei modernen Mähdreschern ist das Schneidwerk übrigens so breit wie mehrere Autos nebeneinander. Damit kann der Mähdrescher nicht auf die Straße fahren, sonst wäre dort kein Platz mehr für andere Fahrzeuge. Deshalb nehmen Landwirte das Schneidwerk ab, bevor sie zum Ernten fahren. Sie ziehen es dann wie einen Anhänger hinter dem Mähdrescher her und bauen es erst auf dem Feld an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019