Es ist überall bekannt, dass Spaghetti ursprünglich aus Italien kommen. Doch die wenigsten Menschen wissen, dass die langen Nudeln dort an Bäumen wachsen. Solche und viele andere Quatschgeschichten erzählt Onkel Theo in „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“ (Razamba, 184 Seiten, 13,90 Euro).

Mit seinem „fast wahren“ Geschichten möchte Onkel Theo seinen Zuhörern, den neugierigen Kindern, etwas Neues beibringen. Jede Erzählung hat den gleichen Anfang: Die Kinder setzen sich aufs grüne Sofa und lauschen gespannt seinen Ausführungen zu Tieren, Gegenständen und Begebenheiten aus dem Alltag.

Zum Beispiel erzählt Onkel Theo von Heringen, den klügsten Fischen überhaupt. Sie lesen alle Zeitungen und Bücher, die ins Meer fallen. Weil aber in den Nachrichten selten etwas über Heringe berichtet wird, sind diese oft traurig und wackeln mit ihren Schwänzen. So entstehen die Wellen auf dem Meer. Doch am Ende von Theos fantastischen Anekdoten rufen die Kinder jedes Mal: „So ein Quatsch!“. Trotzdem wünschen sie sich eine neue Geschichte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019