Dymka hatte großes Glück

Wacklig läuft Katze Dymka durch das Zimmer. Das macht sie allerdings nicht auf ihren eigenen Pfoten, sondern auf künstlichen.

Die Katze hatte sich im Land Russland nämlich die Tatzen abgefroren. Ohne sie konnte Dymka kaum laufen. Doch eine Frau fand sie und brachte sie in eine Tierklinik. Dort bauten Experten ihr vier kleine Kunstbeine. Dazu nutzen sie ein sogenannten 3D-Drucker. Statt mit Tinte druckt er mit anderen Stoffen. Die Abkürzung 3D steht dabei für dreidimensional, also in drei Dimensionen. Durch die Stützen kann Dymka wieder rennen und spielen, sagen die Fachleute. Mittlerweile hat Dymka auch ein warmes Zuhause gefunden. Sie lebt bei der Frau, die sie gerettet hat.

