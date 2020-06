Die FN verlosen fünf Exemplare

Fünf Mal zu gewinnen gibt es dieses Fantasy-Hörspiel. © Europa

Mit „Rulantica – Die verborgene Insel“ veröffentlicht Europa (Sony Music) ein Fantasy-Hörspiel nach dem gleichnamigen Abenteuerroman von Michaela Hanauer.

Verborgen hinter einer undurchdringlichen Nebelwand liegt Rulantica – die Inselwelt der Meermenschen. Doch ein Fluch der Götter bedroht sie. Als das Meermädchen Aquina erfährt, dass sie einen Bruder in der Menschenwelt hat, stürzt sie sich Hals über Kopf in ein Abenteuer.

Europa (Sony Music) hat den Roman von Michaela Hanauer aufwendig und fantasievoll in ein spannendes, temporeiches Hörspiel für Jungen und Mädchen ab neun Jahren gegossen.

Die Doppel-CD mit 160 Minuten Spielzeit lässt die Hörer in eine fantastische Wasserwelt eintauchen und macht die geheimnisvolle, verborgene Insel Rulantica zum Schauplatz einer uralten Fehde zwischen Menschen und Meermenschen: Meermädchen Aquina hat sich schon immer anders gefühlt als die übrigen Meermenschen auf Rulantica. Kurz nach ihrem zwölften Geburtstag erfährt sie das Unglaubliche: Sie hat einen Zwillingsbruder. Mats, ein Menschenjunge! Und er befindet sich in großer Gefahr. Für Aquina gibt es kein Halten mehr, sie muss ihre wahre Familie finden, bevor es zu spät ist. Mats ist in einem Waisenhaus aufgewachsen, seit er als Findelkind am Strand aufgelesen wurde. Schon immer fürchtet er sich vor dem Meer und dem Wasser. Doch er ahnt nicht, dass er bald in das größte Abenteuer seines Lebens eintauchen wird! Mit ihrem Zusammentreffen erfüllen Mats und Aquina eine jahrhundertealte Prophezeiung der nordischen Götter – und dies kann die Rettung, aber auch den Untergang für die gesamte Inselwelt Rulanticas bedeuten …

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020