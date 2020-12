Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

EUROPA hat die erste Folge von „Hedda Hex“, ein Spin-Off von „Der kleine Hui Buh“, veröffentlicht. In der Hörspielreihe für Kinder ab drei Jahren spielt Hui Buhs beste Freundin Hedda Hex die Hauptrolle – und die kleinen Hörer lernen Heddas Leben fernab der Schule für magische Wesen kennen. Das passiert in Folge 1, in der es um „Tolle neue Freunde“ und „Wutz mit Wums“ geht:

Tolle neue Freunde: Zusammen mit ihrer magischen Familie zieht Hedda Hex in das neue Zuhause in der Kümmelgasse 13. Dass die Familie Hex magisch ist, darf niemand wissen. Doch der neugierige Nachbar Herr Kieker ahnt sofort, dass die Neuen alles andere als gewöhnlich sind. Auch das Mädchen Ahima und der Junge Miro trauen ihren Augen nicht, als sie Hedda dabei beobachten, wie sie mit Hexerei ihr neues Zimmer einrichtet. Ahima und Miro wollen Hedda Hex unbedingt kennen lernen. Denn wer hat schon eine echte Hexe als Freundin?

Wutz mit Wums: Hedda Hex und ihre neuen Freunde Ahima und Miro sind Feuer und Flamme: Bei Bauer Prisewalk in ihrer Straße gibt es zuckersüßen Schweine-Nachwuchs! Als die Ferkel mit ihrer Mama jedoch durch eine Unachtsamkeit aus dem Stall laufen, ist guter Rat teuer: Wie hält man eine wild herumsausende Schweinefamilie davon ab, Chaos zu stiften? Und falls das nicht gelingt: Wie macht man das Chaos wieder rückgängig? Denn Hedda Hex hat ihrer Mama schließlich versprochen, in den Ferien nicht zu hexen …

