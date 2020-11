Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Für alle Fans der Hörspielserie „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ von Autorin Kati Naumann, gibt es einen ganz besonderen Ohrenschmaus:

Bevor der Graugänserich Günter in den Süden fliegt und die kleine Schnecke Monika und ihr Freund, der Regenwurm Schorsch, sich ein Plätzchen zum Überwintern in der Erde suchen, unternehmen sie noch einmal einen gemeinsamen, abenteuerlichen Ausflug in den Wald.

Dort treffen sie den verschlafenen Dachs Dödel, der es sich in seiner Höhle gemütlich gemacht hat. Dabei geraten die drei in eine äußerst verzwickte Lage, aus der sie sich nur durch eine ebenso witzige wie schlaue Schwindelei befreien können. Schließlich geht es um die spannende Frage: „Warum gräbt der Dachs Tunnel?“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020