Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Drei Mal zu gewinnen gibt es diese Hörspielfolge. © Universal Music

Universal Music Family Entertainment hat die neue Hörspielfolge mit dem Titel „Eingeschneit! Ein Winterabenteuer“ aus der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“ veröffentlicht: Der Duft von Weihnachtsplätzchen zieht durch die Wintersteinschule, denn in der „Schule der magischen Tiere“ wird gebacken was das Zeug hält. Da können auch die magischen Tiere nicht widerstehen und futtern die Plätzchen, die eigentlich für die Senioren vom Altenheim gedacht sind, einfach auf.

Während die Schüler aus Miss Cornfields Klasse für Nachschub sorgen, tobt draußen ein heftiger Schneesturm. Sie werden in der Schule von den Schneemassen eingesperrt und obendrein fällt der Strom aus.

Kurz: die Schule ist von der Außenwelt abgeschnitten. Nun müssen alle in der Schule übernachten und ein guter Notfallplan ist jetzt angesagt. Mit viel Kreativität, Improvisationsvermögen und gemeinsam mit ihren ebenso magischen wie mutigen Tieren, schaffen sie es. Sie harren die Nacht im Lehrerzimmer aus und es gelingt ihnen ein Signal nach draußen abzusetzen. In dieser Nacht, mitten im schlimmsten Schneesturm, macht sich auch noch ein verrückter Mann mit seinem alten Omnibus auf den Weg: Mortimer Morrison, der Besitzer der magischen Zoohandlung. Ermuntert von seinen magischen Tieren, zieht er mit ihnen los, um die Eingeschlossenen mit Kürbissuppe zu versorgen. Statt in der Schule landen sie in einem riesigen Schneehaufen und stecken fest. Am nächsten Morgen befreien sich Miss Cornfield und ihre Klasse schließlich selbst aus dem Schulgebäude und das „Abschleppunternehmen Murphy Bärenstark“ hat einiges zu tun …!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020