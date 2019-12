Die FN verlosen drei Büchlein

Benny Blu sorgt mit diesem spannenden Lernbuch für den passenden Zeitvertreib an grauen Wintertagen.

Jahreszeiten – Von Frühling bis Winter: Auf einer spannenden Reise durch das Jahr lernt Benny Blu mit seinen Lesern ab fünf Jahren die Jahreszeiten kennen. Der blauhaarige Schlaukopf erklärt, was die Wintersonnenwende ist, welche Vögel man auch im Winter noch beobachten kann und warum in manchen Ländern an Weihnachten Sommer ist. Mit Bastel-Tipp „Schneekugel“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019