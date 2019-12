Die FN verlosen drei Büchlein

Sie leben in den kältesten Regionen unserer Erde, denn ihr Zuhause ist der Nord- und Südpol. Die Rede ist von Pinguinen. In diesem interessanten Wissensbuch erklärt Benny Blu seinen Lesern ab fünf Jahren, wie sie in den eisigen Gebieten überleben können:

Pinguine – Watscheln, schwimmen, tauchen: Was fressen Pinguine? Wie ziehen sie ihre Jungen groß? Welche Pinguinarten gibt es? Und wo leben sie eigentlich? Der blauhaarige Schlaukopf besucht eine riesige Pinguinkolonie und geht diesen, und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Bild: Benny Blu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019