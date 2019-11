Die FN verlosen drei Büchlein

Sie leben in den kältesten Regionen unserer Erde, denn ihr Zuhause ist der Nord- und Südpol. Die Rede ist von Robben. In diesem interessanten Wissensbuch erklärt Benny Blu seinen Lesern ab fünf Jahren, wie sie in den eisigen Gebieten überleben können:

Robben – Im Wasser und an Land: Benny Blu taucht ab in die spannende Welt der Robben. Dabei erklärt er kindgerecht und in einfacher Sprache, wie sie leben und was sie fressen. Außerdem zeigt er seinen Lesern, wie eine Ohrenrobbe aussieht und verrät, wie lange Robben unter Wasser die Luft anhalten können. Enthält knifflige Wissensfragen und ein buntes Robbenrätsel. Bild: Benny Blu

