Die FN verlosen drei Büchlein

Sie leben in den kältesten Regionen unserer Erde, denn ihr Zuhause ist der Nord- und Südpol. Die Rede ist von Eisbären. In diesem Wissensbuch erklärt Benny Blu seinen Lesern ab fünf Jahren, wie sie in den eisigen Gebieten überleben können:

Eisbären – Raues Leben in der Arktis: Benny Blu nimmt seine Leser mit an den Nordpol, lernt dort das Leben der Eisbären kennen und beantwortet dabei viele Fragen: Was steht auf ihrem Speiseplan? Weshalb nennt man sie Sohlengänger? Warum frieren sie nicht? Und wie ziehen Eisbären ihre Jungen auf? Mit Wörter-Suchspiel, Bilder-Rätsel und dem Eisbär-Labyrinth. Bild: Benny Blu

