Die FN verlosen drei Bücher

Rosas Gedanken kreisen in Friends & Horses – Sommerwind und Herzgeflüster“ (Band 2, Schneiderbuch, von Chantal Schreiber, 224 Seiten, 12 Euro) nur noch um das Reitturnier, das zu Ferienbeginn stattfinden soll. Mit ihren Freundinnen trainiert sie jeden Tag dafür.

Und noch etwas geht ihr nicht aus dem Kopf: Ihr bester Freund Daniel ist jetzt mit Ollie zusammen. Damit muss Rosa erst mal klarkommen. Da lernt sie bei einem Ausritt in einer versteckten Bucht am Flussufer Finn kennen. Er fährt mit seinem selbst gebauten Floß den Fluss hinunter. Rosa ist völlig fasziniert von seiner Unabhängigkeit und seinem Optimismus. Sie will ihn unbedingt wiedersehen! Ein Sommermärchen beginnt für Rosa – voller Kribbeln im Bauch, langer Abende mit ihren Freundinnen und schöner Stunden mit ihren geliebten Pferden.

