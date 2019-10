Die FN verlosen drei Bücher

Nach zwei erfolgreichen Bänden setzt Laura Ellen Anderson die Bestsellerserie um das aufgeweckte Vampirmädchen fort. „Amalia von Flatter – Die vergessene Geburtsnachtsparty“ (Egmont Schneiderbuch, 224 Seiten, 12 Euro) ist der perfekte Roman zum Vor- und Selberlesen für abenteuerliebende Kinder ab acht Jahren.

Amalia ist ganz aus dem Häuschen, denn ihre Geburtsnacht steht an und ihre Eltern haben für die Riesensause extra ein ganzes Kürbisfeld gemietet. Dann ist es endlich soweit: In ihrem schönsten Kleid macht sich Amalia zur Party auf.

Dort angekommen muss sie jedoch feststellen, dass bis auf ihren Freund Prinz Mariollo niemand gekommen ist. Was für ein grässlich-glitzernder Alptraum! Wo sind alle ihre Gäste geblieben? Als die beiden mit den Nachforschungen beginnen, erkennen sie, dass ihre Freunde nicht nur die Party, sondern auch die alltäglichsten Dinge wie den Namen des Vampirmädchens vergessen haben. Was ist in Nokturnia passiert? Haben etwa die Kekse, die Amalia und ihre Freunde gebacken haben, etwas mit den seltsamen Vorkommnissen zu tun?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019