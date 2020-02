Die FN verlosen dieses Mal drei Bücher

In „Die Pinguin-Spione“ (Egmont Schneiderbuch) träumt Pinguin Jackson davon, ein Geheimagent wie sein Onkel Bert zu werden, der für das Frosty Bureau of Investigation (FBI) arbeitet. Jackson und sein technikbesessener Freund Quentin sind offiziell zu jung, um dem FBI beizutreten, aber das hält sie nicht auf. Sie werden den fiesen Fischräubern das Handwerk legen!

Dieses actiongeladene Abenteuer mit zahlreichen Illustrationen und kindgerechten James Bond-Anspielungen ist Lesespaß für kleine Spione ab sechs Jahren.

Sam Hay ist Autorin von über 40 Büchern für Kinder. Sam wuchs in Schottland auf und arbeitete zehn Jahre für den Sender BBC in London. Sie wurde hauptberufliche Schriftstellerin, als ihr erstes Baby zur Welt kam. Jetzt lebt sie mit ihrem Ehemann und zwei Kindern, die die Inspiration für viele ihrer Geschichten liefern, in Wales. Sam setzt sich leidenschaftlich für die Verbesserung der Alphabetisierung von Kindern ein und besucht regelmäßig Schulen im ganzen Land.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020