Besonders jetzt im Frühling sieht man auf den Wiesen seltsame Kreise. Oft sind sie schon von Weitem zu erkennen. Während der Rest der Wiese noch im Winterschlaf zu sein scheint, sind diese Kreise schon dunkelgrün und das Gras ist schon deutlich höher als drumherum und in der Mitte. Dadurch fallen sie sofort auf. Im Volksmund nennt man diese seltsamen Kreise auch Hexenringe, in England Fairy rings, das bedeutet Feenringe. Man glaubte, dass dort Feen getanzt haben. Da Feen im allgemeinen gute Wesen sind, haben sie das Gras dort zum Segen der Tiere besonders gut wachsen lassen. Im Mittelalter glaubte man nicht mehr an die guten Feen, sondern an Hexen. In der Mitte der Kreise soll der Teufel wohnen und die Hexen tanzen nachts um ihn herum, was die Menschen dann am nächsten Morgen an den Ringen sehen könnten, denn tatsächlich können diese Ringe buchstäblich über Nacht erscheinen.

Heute gibt es Menschen die vermuten, dass die Ringe von Ufos kommen. Die seien über Nacht auf der Wiese gelandet und manchmal sollen sie auch schon Leute entführt haben. Aber weder Feen noch Hexen noch Ufos sind für diese Kreise verantwortlich: Der Herr der Ringe ist ein Pilz!

Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen. Einige davon kann man essen, andere sind giftig, manche tödlich giftig. Allen gemeinsam ist, dass sie aus einem wurzelähnlichen Gebilde wachsen, das wir Myzel nennen. Diese Pilze leben in einer Symbiose mit anderen Pflanzen. Sie bekommen ihre benötigten Nährstoffe von den Pflanzen, dafür erschließen sie den Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden, so dass sie von den Pflanzen besser aufgenommen werden können. Das wirkt wie Dünger, und deshalb ist das Gras bei den Pilzen höher und grüner. Übrigens: je größer der Durchmesser der Kreise ist, desto älter ist der Pilz.

Wenn du einen solchen Kreis entdeckt hast (vielleicht sogar im eigenen Garten) dann nimm einen Spaten und steche ein Stück Erde aus, und zwar direkt dort, wo das Gras am grünsten ist. Du musst nicht tief gehen, meist reichen etwa zehn Zentimeter aus. Entdeckst du die watteähnlichen Pilzfäden des Myzels? Wenn du daran riechst – ist das nicht typischer Pilzgeruch?

Merke dir die Stelle, wo du diese Hexenringe entdeckt hast. Wenn im Herbst die Pilzzeit beginnt, wirst du genau an dieser Stelle die Fruchtkörper der Pilze entdecken.

