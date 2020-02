Der größte Planet

Unser Planet gehört zu einer riesengroßen Einheit: dem Sonnensystem. Im Zentrum davon steht die Sonne. Die Erde und andere Planeten kreisen drum herum.

Im Vergleich zu den anderen Planeten ist an Jupiter einfach alles groß. Er ist so riesig, dass die anderen sieben Planeten in ihn reinpassen würden. Und er wiegt viel mehr, als alle anderen zusammengenommen. „Er ist der absolute Chef“, meint der Planetenforscher Ulrich Köhler.

Weil Jupiter so mächtig ist, hat er Einfluss auf die anderen Planeten im Sonnensystem. „Er bestimmt, auf welchen Bahnen die anderen Planeten und kleinen Körper um die Sonne kreisen“, sagt der Experte. Außerdem beeinflusst er die Hunderttausenden Asteroiden, die zwischen Mars und Jupiter umherschwirren. „Er sorgt dafür, dass sie fast alle dort bleiben und bis auf ein paar wenige nicht die Bahn der Erde kreuzen“, so Köhler.

Auf dem Jupiter landen könnten Raumschiffe nicht. Denn er besteht außen nur aus sehr leichten Gasen. Im Inneren befindet sich wahrscheinlich ein fester Kern. „Aber das wissen wir nicht“, sagt der Planetenforscher.

