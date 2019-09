Da fliegen die Strohhalme

Da fliegen aber die Strohhalme! Und zwar echte. Denn hier rollen die Leute große Strohballen eilig über die Straße. Dabei verlieren die runden Ballen so einige Halme. Das macht aber nichts, denn es geht um Spaß. Dafür trafen sich am Samstag in Berlin auf einem Platz Leute zu einem Fest mit Strohballen-Rennen. Die Idee dahinter ist Hunderte Jahre alt. Damals war die Gegend noch ein Dorf. Nun wurde das Strohballen-Rennen neu erfunden. Später verbot es der Kaiser wieder. Doch vor einigen Jahren erinnerten sich Künstler daran. Seitdem werden einmal im Jahr Strohballen über den Platz gejagt.

