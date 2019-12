Briefmarke für Komponisten

© Oliver Berg/dpa

Dieser Mann hat sich viele unvergessliche Melodien ausgedacht. Sein Name: Ludwig van Beethoven. Er war ein berühmter Klavierspieler und Komponist. Als Erwachsener verlor er sein Gehör. Trotzdem komponierte er weiter.

Von Ludwig van Beethoven stammt zum Beispiel die „Ode an die Freude“. Die Musik ist heute die Hymne für Europa. Geboren wurde der berühmte Komponist im Jahr 1770. Nächstes Jahr würde er also 250 Jahre alt werden. Dieses Jubiläum wollen viele Menschen feiern. Die Deutsche Post berichtete am Dienstag: Es soll bald eine eigene Briefmarke mit Ludwig van Beethoven geben. Die blaue Marke gibt es allerdings nur für eine Weile.

