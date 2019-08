Boot fährt von allein im Hafen

Das Boot fährt ganz von allein im Hafen herum. Es untersucht etwa, wie tief das Wasser ist und ob die Mauern am Hafenbecken in Ordnung sind. Ein Mensch muss dafür nicht an Bord sein. Denn ein Computer steuert das Boot und nimmt die Umgebung unter die Lupe.

Solche selbst fahrenden Boote könnten in der Zukunft im Hafen in der Stadt Hamburg für mehr Sicherheit sorgen, zum Beispiel Handelsschiffe über Hindernisse informieren und ihnen die Tiefe des Wassers anzeigen. Oder der Feuerwehr helfen, Menschen zu suchen, die ins Wasser gestürzt sind. Am Dienstag zeigten Fachleute, wie die Boote im Hafen funktionieren und welche Aufgaben sie in einigen Jahren erledigen könnten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019