Bären ziehen um

Bücher, Geschirr und andere Sachen in Kisten packen. Dann alle Möbel und Kartons in einen großen Wagen laden. Und los geht die Reise zum neuen Zuhause. So in etwa läuft ein Umzug ab. Aber was, wenn nicht Menschen umziehen – sondern wilde Tiere?

Bald werden fünf Bären aus einem Tierpark im Bundesland Nordrhein-Westfalen in ihr neues Zuhause in Schleswig-Holstein gebracht. Doch die Reise dorthin bedeutet viel Stress für die Tiere. Deshalb bereiten die Tierpfleger ihre Bären gerade auf den Umzug vor.

Und das geht so: Die Fachleute machen die Bären mit den Kisten vertraut, in denen die Tiere auf ihrer Reise befördert werden. Sobald ein Bär in seine Kiste tappst, gibt es eine leckere Belohnung. Hähnchenfleisch mögen die Tiere gern – obwohl Bären vorwiegend Pflanzenfresser sind.

Bis es losgehen kann mit dem Umzug, dauert es noch etwas. Die Bären müssen lernen, dass ihre Kisten für die Reise verschlossen werden müssen. Und das braucht noch etwas mehr Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019