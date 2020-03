Aussicht von sehr weit oben

Einhundert Stockwerke: So hoch ist in Deutschland kein Hochhaus. In der Stadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika hingegen stehen so riesige Gebäude. Wer von dort oben runterschaut, hat einen tollen Ausblick.

Tatsächlich gibt es auf einigen der Wolkenkratzer in New York extra Aussichtsplattformen. Am Mittwoch wird in der Stadt eine neue Plattform im 100. Stock eines Hochhauses eröffnet. Das Besondere: Sie ragt aus dem Gebäude heraus. Deshalb heißt sie auch „The Edge“. Das ist Englisch und heißt Kante.

Außerdem hat die Plattform einen Glasboden. Steht man dort, fühlt es sich wohl so an, als würde man über der Stadt schweben.

