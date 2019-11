Auf die richtige Menge achten

Manche Pflanzen sind sehr durstig und brauchen mehrmals in der Woche Wasser. Andere kommen mit sehr wenig Wasser aus. Am besten informierst du dich, was deine Pflanzen brauchen. „Je regelmäßiger man Pflanzen gießt, desto besser. Am besten sucht man sich sogar einen bestimmten Wochentag aus“, rät eine Fachfrau.

Das Gute daran ist: So kannst du dir besser merken, wann deine Zimmerpflanzen neues Wasser brauchen. Wenn du dir nicht mehr sicher bist, steck einfach einen Finger in die Erde. Und fühl, ob sie noch feucht oder schon trocken ist.

Viele Pflanzen mögen übrigens keine Staunässe. Das heißt, sie mögen nicht im Wasser stehen.

Falls du solche Pflanzen hast, schütte das Wasser nach dem Gießen aus dem Übertopf. Wichtig dabei ist: Der innere Topf mit der Erde muss am Boden ein Loch haben. So kann das überschüssige Wasser abfließen.

