Arbeiten im Kanal

Wolfgang Möller arbeitet da, wo die meisten Menschen keinen Fuß reinsetzen wollen: unter der Erde, in den Abwasserkanälen. Also dort, wo unser Dreckwasser ankommt. Seine Aufgabe ist es, die Kanäle sauberzuhalten. Das ist eine harte Arbeit. Weil es in den Kanälen sehr eng ist, arbeitet er oft gebückt. Außerdem ist es dort unten schmutzig und oft eng.

Wolfgang Möller stört sich daran aber nicht. Er ist 54 Jahre alt und seit 15 Jahren Kanalarbeiter: „Ich habe vor, das noch möglichst lange weiterzumachen“, sagt er.

Leute wie Wolfgang Möller zu finden, sei aber schwer, erzählt ein Fachmann. Dabei werden Arbeiter gebraucht, um die Kanäle in Stand zu halten. Schließlich sind alle Abwasserkanäle in Deutschland zusammengerechnet fast 600 000 Kilometer lang. Das würde fast 15 Mal um die Erde reichen.

