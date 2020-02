© dpa

Kawaii! Das ist das japanische Wort für süß oder niedlich. In Japan ist kawaii total beliebt.

Ob in der Mode, in Film und Fernsehen oder in der Musik: Alles muss kawaii sein.

Deshalb haben die Figuren in Manga-Comics und Anime-Filmen immer riesige Augen und sehen meist sehr süß aus.

Eine solche berühmte Figur ist Hatsune Miku. Ihre Stimme ist lieblich, säuselnd und flüsternd. Niedlich eben!

Oder auch: kawaii.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020