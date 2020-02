Letzter Führungswechsel vor der Auflösung

Der letzte Teil der über 60-jährigen Geschichte des Materiallagers Hardheim hat seinen Anfang genommen. Der neue Leiter Hauptmann Andreas Hofmann wird dort wohl der Letzte sein und die Aufgabe zu bewältigen haben, das Materiallager bis zum 31. Dezember 2018 aufzulösen.

Hardheim.Beim Abschied vom bisherigen Leiter Hauptmann Jürgen Möller und zur Einführung des neuen Leiters Hauptmann Hofmann als Leiter des fanden zahlreiche Ehrengäste und derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen ein.

Rückblick auf das Wirken

Anschließend nutzte Hauptmann Möller die Gelegenheit zu einem Rückblick auf sein Wirken im Hardheimer Materiallager, nachdem erst im Jahr zuvor das seiner Vorgänger anlässlich des 50-jährigen Bestehens gewürdigt worden war. Im Jahre 2006 habe man alles so umgegliedert und neu organisiert, dass man in Hardheim zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidung zur Auflösung fiel, optimal aufgestellt war.

Danach erfolgte die Übergabe durch Oberstleutnant Gunter Gabler als Kommandant des Materialdepots Darmstadt. Gabler charakterisierte das Materiallager Hardheim als besondere Dienststelle, wo die zivilen Mitarbeiter und die Soldaten mit einzigartigen Aufträgen der Streitkräfte konfrontiert sind. Er betonte, dass die Auflösung weder an der Leistungserbringung noch an der Belegschaft oder gar am Führungspersonal liege, vielmehr genieße das Materiallager einen anerkannten Bestandteil der Streitkräftelogistik.

Das Wirken von Hauptmann Möller als Leiter beschrieb Gabler mit sachlich, zuverlässig und effektiv. Insbesondere gewürdigt wurden seine Leistungen in der schwierigen Phase nach 2011 mit den personellen und strukturellen Unwägbarkeiten, wobei er als kompetenter Mitarbeiter und Leiter das in ihn gesetzte Vertrauen vollauf erfüllte.

Gemäß Protokoll wurde Hauptmann Jürgen Möller von der Führung des Materiallagers Hardheim entbunden und diese Hauptmann Hofmann übertragen. Der neue Leiter stellte sich den Mitarbeitern und Gästen und mit Gedanken zu seinem Wirken und den für die Einrichtung und das Personal zu erwartenden Perspektiven vor, ehe Bürgermeister Volker Rohm für Hardheim betonte, dass im Bereich Bundeswehr alles anders gekommen sei, als man dachte. Die Entscheidung zur Schließung auch des Materiallagers gelte es ebenfalls mit „weinendem Auge“ wahrzunehmen. Der offiziellen Veranstaltung schloss sich das Herbstfest des Materiallagers an. Z

