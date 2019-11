Die 90er Jahre Stars live auf der Bühne

Nach einer weiteren erfolgreichen Open-Air-Saison 2019, werden nach und nach die neuen Städte für die kommende Saison 2020 bekannt gegeben. Durch insgesamt vierzehn Städte reiste die größte 90er-Tour und verwandelte die Locations in eine Zeitreise zurück in das spezielle Jahrzehnt.

In Städten, wie Vechta, Wiesbaden, Bonn und Regensburg wurde zum wiederholten Mal gefeiert. Aber auch in neuen Städten, wie Ludwigsburg, Berlin und Koblenz wurde Halt gemacht. Blümchen feierte ihr großes Comeback, aber auch 2 Unlimited, Snap!, Oli. P und viele mehr sorgten für eine unvergessliche Stimmung bei jeweils acht Stunden Party Pur!

Am Samstag, 27. Juni 2020, kommt die größte 90er-Tour auch endlich nach Würzburg. Auf dem Flugplatz Giebelstadt sind folgende Stars des Jahrzehnts mit dabei: Blümchen („Herz an Herz“), Caught in the Act („Love is Everywhere“), Haddaway („What is Love“), East 17 („House of Love“), Oli. P („Flugzeuge im Bauch“), Turbo B. from Snap („Rythm is a Dancer“), Rednex („Cotton Eye Joe“) und LayZee aka. Mr. President („Coco Jambo“).

Inhaber der FN-Card PREMIUM erhalten 20 Prozent Rabatt auf maximal zwei Karten für „90er live Giebelstadt“ am 27. Juni 2020 in Würzburg. Karten sind in allen Kundenforen der Fränkischen Nachrichten erhältlich. red

