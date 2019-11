Dem Winter wird in der Stadthalle Tauberbischofsheim eingeheizt

Seit drei Jahren ist Espen Nowacki’s „Ab in den Süden – Das Musical“ deutschlandweit auf Tournee – nun kommt es auch nach Tauberbischofsheim: Mitten im Winter geht es am 10. Januar 2020 „Ab in den Süden“ . Sechs Musicalstars präsentieren die 50 größten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager in einer turbulenten Show.

Ein fantastisches Unterhaltungserlebnis erwartet das Publikum mit viel Glamour,Glanz, Humor und einigen Verwechslungen. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten.

Das ist die Geschichte, um die sich rund 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. In der professionell choreografierten Show verbinden sich Klassiker wie „Anita“, „Hulapalu“, „Er gehört zu mir“, „Tage wie diese“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Verdammt, ich liebe dich“, „Wahnsinn“, „Major Tom“ und viele mehr gekonnt mit einer turbulenten Story. Eine brillante Ton-und Lichtshow setzt das Geschehen auf der Bühne perfekt in Szene.

Die sechs professionell ausgebildeten Musical-Darsteller „leben“ ihre Rollen mit großem Enthusiasmus: Da ist das junge, verliebte Ruhrgebietspärchen Marina und Torben, das schon zu Beginn der turbulenten Reise auf die stimmgewaltige, sehr resolute Resi stößt. Und Resis Ehemann, der resignierte Mathelehrer Michael, erlebt unverhofft den Rausch des zweiten Frühlings. Als drittes Paar im Bunde stellt das Münchner Schickeria-Paar Anita und Jonny am Ende fest, dass es trotz gemeinsamer Vorliebe für guten Champagner unterschiedlicher ist als gedacht.

Konzipiert und stetig weiterentwickelt wurde die Hit-Komödie von Espen Nowacki, der in Norwegen geboren wurde. Nach seinem Diplom zum Musical-Darsteller spielte er unzählige Hauptrollen an den großen Musical-Bühnen Europas. Heute produziert der 47-jährige seine eigenen Konzert-und Kulturveranstaltungen und arbeitet als Künstlerischer Leiter für die verschiedensten Produktionen.

Seit der Premiere 2016 wird das Erfolgsmusical „Ab in den Süden“ vom Publikum an deutschen Bühnen frenetisch gefeiert. Bereits über 100 Mal aufgeführt, freuen sich die Veranstalter über eine treue und enorm wachsende Fan-Gemeinde dieser rasanten, turbulenten Show mit namhaften Profis aus der Musical-Szene. „Nun auch endlich in Tauberbischofsheim“ begeistert sich Initiator Espen Nowacki. „Der fränkische Humor ist ja in ganz Deutschland bekannt und wir freuen uns schon auf den herzlichen Empfang des Tauberbischofsheimer Publikums.“ Ausgelassene Stimmung zum Mitsingen und Mitfeiern, echter Spaß und zwei Stunden musikalisches Urlaubsparadies sind den Tauberbischofsheimern garantiert.

Die Percussion-Show der Extraklasse

Rhythmus, Präzision, Energie. Atemberaubendes Können, voluminöse Töne: Die Drum Stars faszinieren ihr Publikum weltweit mit atmosphärischen Trommelklängen, erstklassiger Comedy und beeindruckenden technischen Effekten. Eine Percussion-Show der Extraklasse kommt nach Tauberbischofsheim.

Am 16. Februar 2020 wird es laut, wild und unglaublich gut. Das Publikum von Tauberbischofsheim erwartet eine Darbietung, die mitreißend ist und niemanden stillsitzen lässt. Eine faszinierende Mischung aus Trommelkunst, Unterhaltung und einer Performance, die den Puls höherschlagen lässt. Synchron aufeinander abgestimmt, überzeugen die Profi-Schlagzeuger mit Schnelligkeit und Präzision, perfekt platzierte Lichteffekte machen das Trommel-Spektakel zu einem Hochgenuss für alle Sinne.

Dass Dinge voller Leben sind, beweisen die fünf Profi-Schlagzeuger der Drum Stars eindrucksvoll mit dem Einsatz höchst unkonventioneller Instrumente: Tonnen, Fässer, Wassertrommeln, Klangrohre, LED-Drums und sogar ein klingendes Mini-Ufo sorgen für ein spannendes Konzerterlebnis. Scheinbar mühelos gelingt den Künstlern der Wechsel von explosiver Atmosphäre in ruhige, melodiöse Stücke auf der Marimba oder Hang.

Alle Mitglieder der Drum Stars sind erfahrene Profimusiker, die mit vielen bekannten Künstlern der deutschen und internationalen Musikszene zusammengearbeitet haben. Weltweit sind die Drum Stars auf Tour und begeistern ihr Publikum. Von ihren Reisen und Tourneen werden die fünf Musiker die spannendsten Gegenstände mit nach Tauberbischofsheim bringen.

Benni Pfeifer, der Koordinator der Band, verspricht einen heißen Abend – auch bei klirrender Kälte. „Man hat uns schon vorgewarnt, die Tauberbischofsheimer haben Rhythmus im Blut! Ob Alt oder Jung – kalt wird euch nach unserer Show bestimmt nicht mehr sein“, schmunzelt Benni verschwörerisch und freut sich nun riesig auf Tauberbischofsheim.

FN-Card PREMIUM-Inhaber erhalten auf die Aufführung des Musicals „Ab in den Süden“ am 10. Januar 2020 und die Vorstellung der Drum Stars am 16. Februar 2020 in der Stadthalle Tauberbischofsheim 20 Prozent Rabatt auf maximal zwei Tickets. Karten sind in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten erhältlich. red

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019