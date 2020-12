Ausgewählte Kultur an einem ausgewählten Ort

Im Spätsommer dieses Jahres startete die Kurverwaltung die Open-Air-Veranstaltungsreihe unter dem Motto „FREI * LUFT * KULTUR“ im Klanggarten im Kurpark Bad Mergentheim. Das Veranstaltungsprogramm wurde so geplant, dass in Zeiten der Corona-Pandemie Konzert-, Kabarett- und Kulturerlebnisse mit den Anforderungen des Infektionsschutzes in Einklang gebracht werden konnten. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz sowohl durch die Besucher als auch durch die Künstler und der guten Erfahrungen mit einem ausführlichen Sicherheits- und Hygienekonzept, planen die Veranstalter nun eine Fortführung dieser Veranstaltungsreihe im August und September 2021.

Der Klanggarten im Kurpark bietet dafür den idealen und stimmungsvollen Rahmen. Hier erwarten die Besucher auch im nächsten Jahr an drei Wochenenden abwechslungsreiche Events unter freiem Himmel. Die Kurverwaltung plant im Zeitraum vom 20. August bis 4. September jeweils an den Freitagen und am Wochenende ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, das Musik, Kabarett und Kleinkunst berücksichtigt.

Es gibt eine kleine Bühne, und die Besucher sitzen gemütlich an Bistrotischen. „Unser Klanggarten ist klein aber fein“, so Kurdirektor Sven Dell. „Die Gäste können sich aber auf ein vielversprechendes Programm freuen“. Beispielsweise wird es am 21. August erneut einen Reinhard Mey Abend mit dem Kabarettisten und Sänger Stefan Eichner geben. Der fränkische Künstler begeisterte mit seiner Hommage an Mey schon in diesem Jahr die Zuhörer im ausverkauften Klanggarten. In seiner nächsten Version des Liederabends hat er gut ein Dutzend Songs neu ins Programm aufgenommen, wenngleich Hits wie „Über den Wolken“ und „Gute Nacht, Freunde“ selbstverständlich nicht fehlen dürfen.

Weitere Highlights in dieser Veranstaltungsreihe sind beispielsweise die Beatles-Night oder das Konzert mit den Lokalmatadoren „Die Zwiefach Boarischen“. Hier wird echte, bodenständige Volksmusik gemacht. Polka, Walzer, Zwiefache und Boarische erklingen, wie sie früher in den Wirtshäusern gespielt wurden. Die Geselligkeit wird dabei sicherlich nicht zu kurz kommen. Die heiß begehrten Auftritte der „Lonely Hearts Club Band“ gelten als unübertrefflich in ihrem Genre, denn kaum eine andere Beatles-Coverband versteht es, ihrem Publikum so viel zu bieten. Präsentiert werden unter anderem viele Hits des „Blauen Albums“, also den Studiowerken der Beatles. Mit überwiegend Originalinstrumenten aus der Zeit der Beatles und virtuoser Spielfreude schaffen sie es so, den authentischen Sound der Beatles live erklingen zu lassen - ein Höchstgenuss für alle Fans und Besucher.

Die Vorbereitungen zu „FREI * LUFT * KULTUR * 2021“ sind bereits jetzt in vollem Gange und weitere Veranstaltungen in der Planung. Die Kurverwaltung möchte allen Besuchern wieder ein buntes Programm - möglichst bei schönem Wetter - im heimeligen Klanggarten bieten. „Wir freuen uns, dass auch im nächsten Jahr ein Angebot an kulturellen Veranstaltungen - mit oder ohne Einschränkungen - gegeben ist und hoffen auf erneut regen Zuspruch“, so der Veranstalter.

Der Start des Kartenvorverkaufs wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Termine werden im Reservix Ticketshop unter kurpark.reservix.de veröffentlicht. red

