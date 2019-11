„Voraussetzungen um Welten besser“

Das Tauberbischofsheimer Fechttalent Arwen Borowiak unterschrieb am 13. November, dem „National Signing Day“, seinen Vertrag, der ihm ein Studium an der Penn State Universität in Pennsylvania ab August 2020 ermöglicht. Mit einem Sportstipendium holt ihn Trainer Adam Kaszubowski an die Uni in den USA.

Nachgefragt, warum sich der noch 17-jährige Fechter, welcher bereits mehrfacher

...