Trainieren wie einst unter Emil Beck

Es war still geworden um den Fecht-Club Tauberbischofsheim; fast ein bisschen zu still. Zwar trainieren die Kaderathleten seit geraumer Zeit wieder im Bundesstützpunkt, doch Wettkämpfe finden weiterhin nicht statt. Nun aber haben sich die FC-Verantwortlichen zu Wort gemeldet und gezeigt, dass sie in den vergangenen Monaten nicht nur Däumchen gedreht und den Mangel verwaltet haben. „Zurück zu

