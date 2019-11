„Sie können vorn mithalten“

Nach dem Herrensäbel-Weltcup in Kairo gab es dort eine Woche später ein weiteres Highlight: Am Wochenende starteten die Damenflorettfechterinnen in der ägyptischen Hauptstadt. „Die Mannschaft kann vorne gegen die starken Gegner mitfechten und wird in den letzten drei Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele alles geben“, sagte Bundestrainer Giovanni Bortolaso.

Nach dem Sieg

...