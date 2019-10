Ranglistenpunkte gesammelt

Der Allstar-Cup in Reutlingen fand als Qualifikationsturnier im Herrendegen statt. Unter 163 Teilnehmern aus elf Nationen kämpften sich Richard Schmidt und Samuel Unterhauser vom Fecht-Club Tauberbischofsheim bis ins Viertelfinale vor. Im Endklassement belegten sie den siebten und achten Platz . Damit festigten sie ihre Positionen in der deutschen Rangliste. Das Turnier können sie somit als guten Start in die neue Saison werten, worüber sich natürlich auch Bundestrainer Mario Böttcher freut. Sieger des Turniers in Reutlingen wurde der Niederländer Bas Verwijlen. Unser Bild zeigt (von links): Richard Schmidt, Samuel Unterhauser, Mario Böttcher. Bild: Fecht-Club

