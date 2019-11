Sparkassen Cup in Moers in der U20: Die Tauberbischofsheimer Florettfechterin Aliya Dhuique-Hein glänzte im gesamten Turnier durch ihre bestechende Form. Souverän focht sich unter 121 Teilnehmerinnen aus drei Nationen an die Spitze und sicherte sich den Turniersieg. Damit steht sie derzeit in der Deutschen Rangliste der U20 auf dem ersten Platz.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019