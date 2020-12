Noémi Meszaros gewinnt, Richard Schmidt Zweiter

Beim German Masters der Degenfechtern des DFB-Bundeskaders hat sich Marco Brinkmann (Leverkusen) in einem spannenden Finale gegen Richard Schmidt (Tauberbischofsheim) durchgesetzt. Mit 15:14 ging das Finalgefecht dieser neu aufgelegten Masters-Serie in der Arena Leipzig zugunsten von Brinkmann aus. Im Kampf um Platz drei gewann Samuel Unterhauser (Tauberbischofsheim) mit 15:9 gegen Paul Veltrup (Krefeld).

Sportdirektor Sven Ressel ist hochzufrieden: „Wir haben mit diesem Turnier gezeigt, dass wir auch unter enormen Sicherheitsbestimmungen einen starken Wettkampf bieten können. Drei Athleten aus unserem Perspektivkader sind erwartungsgemäß in den Top vier gelandet. Dass sich Paul Veltrup als Nachwuchs-Kaderfechter so weit nach vorn kämpft, freut mich persönlich sehr. Vielleicht wird es morgen bei den Damen auch so eine Überraschung geben. Meinen Glückwunsch natürlich auch an Marco.“ Der hatte keines seiner K.o.-Gefechte, trotz Hoffnungslauf, abgeben müssen und war mit Siegen gegen Fabian Herzberg, Jan-Christoph Lochner, André Hoch und Paul Veltrup ins Finale eingezogen.

Brinkmann kommentiert anschließend seinen Sieg wie folgt: . „Die Jungs sind alle stark. Aber Ziel ist es für mich, immer zu gewinnen. Gegen Richard habe ich meine Schwierigkeiten, daher habe ich versucht, keine Fehler zu machen und ihm nichts anzubieten, weil er sonst jeden Fehler knallhart ausnutzt.“

Am zweiten Wettkampftag mit den Degenfechterinnen des DFB-Bundeskaders hat sich Noémi Meszaros (Tauberbischofsheim) in einem spannenden Finale gegen Gala Hess Sancho (Leverkusen) durchgesetzt. Mit 15:11 ging das Finalgefecht zu Gunsten von Meszaros aus. Im Kampf um Platz drei gewann Felicitas Grollmisch (Leipzig) gegen Lara Goldmann (Leverkusen). Noémi Meszaros sagte: „Nach der Vorrunde habe ich gemerkt, dass ich heute gut drauf bin. Dass es zum Titelgewinn reicht, habe ich nicht geglaubt. Das Finalgefecht war schwierig. Ich lag zeitweise zurück und hatte nichts zu verlieren. Insgesamt war ein toller Tag nach so einer langen Pause.“

Perfekt ausgerichtet hat dieses Event der FC Leipzig. Bernd Brock, Präsident des Clubs und des Landesfechtverbandes Sachsen, ist „hochzufrieden mit der Organisation und dem Verlauf der Veranstaltung.“

Am nächsten Wochenende kämpfen die Florettfechter im gleichen Format in Tauberbischofsheim. isk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020