„Nehmen die Ängste ernst“

Er trägt den klangvollen Namen „Tropheé Luxardo“ und sollte eigentlich ursprünglich im italienischen Padua stattfinden, ist aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt gewissermaßen „heimatlos“, denn: Der große Säbel-Weltcup wird nun doch nicht in Tauberbischofsheim ausgetragen. Die Verantwortlichen des Deutschen Fechterbundes und des mit der Ausrichtung des Olympischen Qualifikationsturniers zuletzt betrauten Fechtclubs in Tauberbischofsheim haben dem großen öffentlichen Druck nachgegeben und die Veranstaltung abgesetzt. Rückblende: Der Weltfechtverband hatte beim Deutschen Fechterbund angefragt, diesen Weltcup in Deutschland auszurichten. Der Fechtclub Tauberbischofsheim hatte sich dazu bereit erklärt (wir berichteten).

„Der Säbel-Weltcup wird weder in Tauberbischofsheim, noch sonst an einem anderen Ort in Deutschland stattfinden“, bestätigt der Sportdirektor des Deutschen Fechterbundes, Sven Ressel, gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Das Turnier und die Verantwortung dafür gehen damit zunächst einmal an den eigentlichen Ausrichter, den Fechtweltverband FIE, zurück. Der muss nun in den kommenden Tagen entscheiden, wie es weitergehen soll. „Aktuell gibt es noch keinen Plan B“, sagt Sven Ressel, es sei also völlig offen, ob, wo oder wann das große Turnier eine neue Heimat finden wird. Verständlich, denn: Ein Turnier dieser Größe kann nicht jeder stemmen, geschweige denn innerhalb nur einer Woche organisatorisch vorbereiten.

Groß war zuletzt die Sorge in der Bevölkerung, aber auch bei der zuständigen Gesundheitsbehörde, dem Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises, dass ein Sportereignis dieser Größe in Tauberbischofsheim die Möglichkeit einer Ausbreitung des gefürchteten Coronavirus begünstigen könnte. Landrat Reinhard Frank hatte sich sogar schriftlich mit deutlichen Worten an den Vorstand des Fechtclubs gewandt und die Austragung des Turniers als „unverantwortlich und inakzeptabel“ bezeichnet. Frank riet in seinem Schreiben „von der Veranstaltung dringend ab“. Diese harschen Vorwürfe weist der Fechtclub entschieden zurück. Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Rupp gegenüber den FN: „Wir als Fechtclub sind ein Teil dieser Gesellschaft und sind uns unserer daraus resultierenden Verantwortung sehr wohl bewusst. Wir nehmen die Befürchtungen der Behörde und auch in der Bevölkerung sehr ernst.“ Die jüngsten Entwicklungen und steigende Ansteckungszahlen auch in Baden-Württemberg hätten die Ausgangslage ganz schnell dramatisch geändert. Zwar würden nur etwa 200 Fechter und Betreuer der beteiligten Fechtnationen überhaupt anreisen, womit nur eine sehr geringe Gefahr einer Verbreitung des Coronavirus’ bestehe, dennoch betont Rupp nachdrücklich: „Wir nehmen diese Ängste ernst.“

„Wir haben den Weltverband FIE umgehend informiert, dass wir den Weltcup unter diesen Umständen nicht austragen können und damit auch die Entscheidung, wie es jetzt mit dem Turnier überhaupt weitergeht, an die FIE zurückgegeben“, erläutert Sven Ressel den aktuellen Sachstand.

FC-Vorstandsmitglied Klaus-Dieter Rupp macht deutlich, dass man mit der Übernahme des Turniers den Weltverband eigentlich nur aus einem Notfall heraus helfend unterstützen wollte. „Mit der neuen Lage und der Zunahme der Angst vor Corona können wir dieses Angebot jedoch nicht weiter aufrechterhalten und haben uns deshalb gemeinsam mit dem Deutschen Fechterbund zur Turnierabsage entschlossen.“

Freitag, 28.02.2020