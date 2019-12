Mannschaft gewinnt Gold in Halle

202 Fechter aus 23 Nationen waren beim Kadetten-Europacupturnier, dem Internationalen Händel-Cup und European Circuit Turnier, in Halle am Start. Bastian Kappus vom Fecht-Club Tauberbischofsheim unterlag erst im Halbfinale dem späteren Sieger Gergo Szemes aus Ungarn und sicherte sich damit die Bronzemedaille. Zugleich übernahm er die Führung in der Deutschen U-17-Rangliste. Auch Maurice Bauknecht sammelte mit Platz 26 wichtige Punkte für die Teilnahme an den Welt- und Europameisterschaften.

Am zweiten Turniertag begeisterte die Deutsche Florett-Mannschaft mit Bastian Kappus die Zuschauer. Nach hochklassigen Gefechten gegen Frankreich und Polen stand das Team auf dem Siegertreppchen. Auch Deutschland II mit Maurice Bauknecht wusste zu überzeugen und belegte Platz sieben. fc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019