Kappus auf Rang sechs

Mit 233 Florettfechtern aus 25 Nationen war beim U17-Weltcup in Cabries/Südfrankreich einmal mehr die gesamte Weltelite der Kadetten am Start. Bastian Kappus vom FC Tauberbischofsheim war nach klaren Siegen in der Vorrunde auf Platz sieben gesetzt und zog mit einem Freilos in die Runde der letzten 128 ein. Dort schlug er zunächst den Franzosen van de Merghel. Problemlos setzte er sich danach gegen Oliver Strange (Großbritannien) und die beiden Russen Moskwin und Prozorow durch. Im Finale der besten acht unterlag er James Chen (USA) in einem lange Zeit offenen Gefecht und belegte Platz 6 im Endklassement.

Zugleich sammelte er wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Europa- und Weltmeisterschaften in Porec (Kroatien) und Salt Lake City (USA). Trainerin Ruth Osyczka attestierte ihrem Schützling eine tadellose Leistung. fc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019