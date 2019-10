Hohenlohe-Cup der U20-Säbelfechter

Der Fecht-Club Würth Künzelsau richtet am Samstag, 26. Oktober, das nationale U20-Turnier um den Hohenlohe-Cup im Damen- und Herrensäbel aus. Dabei duellieren sich die besten deutschen Fechter zwischen 14 und 20 Jahren in Künzelsau. Zudem werden auch in diesem Jahr wieder einige Fechterinnen und Fechter aus Belgien am Turnier teilnehmen.

Die Favoriten bei den Herren kommen in diesem Jahr aus Dormagen und Eislingen. Antonio Heathcock (Eislingen) führt die Rangliste der U20 aktuell an. Der 17-jährige belegte beim ersten U20-Turnier der Saison 2019/2020 in Dortmund hinter Stefan Friedheim und Leon Schlaffer (beide Dormagen) den dritten Platz. Friedheim und Schlaffer liegen in der Deutschen Rangliste momentan auf den Rängen zwei und drei. Neben diesem Trio können sich aber eine Handvoll weiterer Fechter berechtigte Hoffnungen auf einen Platz auf dem Podium und eine vordere Platzierung machen.

Zwei Favoritinnen nicht dabei

Die Favoritinnen bei den Damen wären im Normalfall Julika Funke und Lisa Gette vom FC Würth. Julika Funke startet allerdings aktuell bei den Militärweltspielen im chinesischen Wuhan und wird erst am Montag nach dem Turnier aus China zurückkommen. Lisa Gette hat sich vorige Woche bei einem Showauftritt schwer verletzt und fällt bis Ende des Jahres aus. fcwk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019