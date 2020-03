Für Olympia: Nochmals Risiko

Für den Außenstehenden ist so eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele erst mal gar nichts so Besonderes: 2021 statt 2020? Na und! Doch was diese Verlegung teilweise für die Athleten bedeutet, zeigt das Beispiel von Björn Hübner-Fehrer, dem Säbelfechter von Future Fencing Werbach. Eigentlich wollte er nach Tokio 2020 aufhören, maximal noch eine ausklingende Saison dranhängen. Und

...