Derr: „Über die nächsten ein, zwei Jahre retten“

Drei Stunden und 14 Minuten – so lange dauerte am Montagabend die Mitgliederversammlung des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim. Schon alleine die Dauer dieser Zusammenkunft zeigt, dass es einiges zu besprechen gab beim erfolgreichsten Fecht-Club Deutschlands. Und das lag nicht nur daran, dass der erste Versuch des Vorstands, sich mit den Mitgliedern zu besprechen, am 2. Juli aufgrund eines Formfehlers abgesagt werden musste (wir berichteten). Allerdings bezieht sich das oben verwendete Adjektiv „erfolgreich“ auf mannigfaltige Erfolge in der Vergangenheit. Aktuell kämpft der FC um seinen Fortbestand. Dies wurde während der Versammlung, durch die Eberhard Gienger eloquent führte, mehrfach deutlich.

„Jetzt gibt es keine Netze mehr.“ Dieser Satz des scheidenden Vorstandsmitglieds Thomas Bayer klingt zunächst unscheinbar, es war aber wohl der wichtigste dieses langen Abends. Die Worte waren in die Zukunft gerichtet und bezogen sich auf die Finanzen, für die Bayer bis Montag zuständig war. Nach seinem dezidiert vorgelegten Zahlenwerk schied er nämlich auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

Kurz zusammengefasst sieht es so aus: 2017 und 2018 benötigte der Verein jeweils rund 400 000 Euro. Diese Kosten (Personal, Turniere, Reisen etc.) wurden bisher vor allem mit Sponsorengeldern gedeckt. Auch das „Vital Centrum“ erwirtschaftete einen satten Gewinn. Externe Geldgeber sind allerdings mehr und mehr weggebrochen; die letzten Reserven sind aufgebraucht. Die von Bayer eingangs erwähnten Netze sind gerissen. Es wird, das wurde deutlich, bereits für das Geschäftsjahr 2019 schwer, die Kosten zu decken. „Wir müssen schauen, dass wir uns über die nächsten ein, zwei Jahre retten“, sagte Vorstandsmitglied Lothar Derr.

Hauptdiskussionspunkt bei den Kosten war die Ausrichtung der Deutschen Florett-Meisterschaften und des FIE-Florett-Weltcups der Frauen. Beide Veranstaltungen zusammen kosteten den Verein im vergangenen Jahr knapp 70 000 Euro, da es keinerlei Sponsoren gab und für diese beiden nächsten Turniere auch nicht gibt. In diesem Bereich forderte die Mehrheit der Mitglieder mehr Engagement von der „Fecht-Club Tauberbischofsheim Marketing“. Man müsse vor allem den Weltcup wieder zu einem Event machen, hieß es.

Mangelnde Kommunikation

Allerdings tritt hier das nächste Problem zutage: Von den derzeit 493 Mitgliedern seien, so die Darstellung des Vorstands, zu wenige bereit, sich bei Veranstaltungen ehrenamtlich zu engagieren. Dies liege aber vor allem an der mangelnden Kommunikation, monierten die Mitglieder. Thomas Bayer akzeptierte dieses Argument und nannte auch einen Grund dafür, warum der Kontakt zur Basis so schwierig sei: „Es kann nicht sein, dass die, die von außerhalb kommen, das Sagen haben. Wir brauchen Leute, die vom Fechten etwas verstehen und die aus dem Raum Tauberbischofsheim sind.“

Zumindest in diesem Bereich hat der FC am Montag einen Schritt nach vorne gemacht. Mit Klaus Dieter Rupp und Claudia Becker wurden zwei neue Vorstandsmitglieder „aus der Region“ ins Vorstandsteam berufen. Beide sind ehemalige Fechter, Rupp ausgebildeter Diplomsportlehrer, Becker angehende Juristin. Nun sind von den sieben vorgesehenen Vorstandsposten immerhin fünf besetzt. Allerdings barg auch die Nachbesetzung des Vorstands Zündstoff: Für beide Kandidaten gab es einige Gegenstimmen und Enthaltungen. Dazu kommt: Sowohl Rupp als auch Becker möchten sich um das Ressort „Sport“ kümmern. Eberhard Gienger teilte hier aber mit, dass die Ressorts vom Vorstand gemeinsam „verteilt“ würden. Während Claudia Becker sagte, dass sie trotzdem mitarbeiten würde, auch wenn sie das Ressort „Sport“ nicht bekäme, blieb Rupp dieses Bekenntnis schuldig.

Am Ende wurde der in der vorletzten Mitgliederversammlung gefasste Beschluss, die Mitgliedsbeiträge anzupassen, wieder rückgängig gemacht. „Zu kompliziert“ und deshalb nicht umsetzbar, hieß es. Ein neuer Vorschlag soll bis zur nächsten Versammlung vorliegen.

