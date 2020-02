Colin Heathcock ist einfach nicht zu stoppen

Der Nachwuchs des Deutschen Fechter-Bundes steht bei den Europameisterschaften in Kroatien den „Seniors“ in nichts nach.

Nachdem am Vormittag bereits die Florettdamen knapp an einer Medaille vorbei geschrammt sind, haben die Säbelfechter nichts anbrennen lassen. Valentin Meka (Dormagen) holte sich Bronze, Colin Heathcock (Eislingen) den Titel. Beide starteten mit perfekten Vorrunden in den Tag. Meka setzte ich in den K.O.s dreimal 15:10 durch: zunächst gegen die Rumänen Mihnea und Nitu, danach gegen den Russen Nikita Kisin. Im Viertelfinale dominierte er den Polen Krzysztof Kajor mit 15:6 und zog ins Halbfinale ein. Gegen Dmitriy Nasonov aus Russland musste er das Match dann 15:10 abgeben und holte sich somit verdient Platz drei.

Heathcock punktete bei seinem Durchmarsch zunächst gegen den Ukrainer Dziuba 15:12 und 15:7 gegen den Griechen Krouskos. Danach gelangen ihm Siege gegen den Italiener Nardella (15:12) und den Ukrainer Kucherenko (15:13), der zuvor Max Laurin Müller (Bonn) aus dem Turnier geworfen hatte. Sein Halbfinalgefecht gegen den Ungarn Ondrik gewann er überlegen mit 15:9 und machte es im Finale in einem lange ausgeglichenen Match gegen Nasonov richtig spannend.

Mit seinem 15:13-Sieg bewies er starke Nerven und holte sich absolut verdient den Europameister-Titel bei den Kadetten. Müller wurde am Ende 18., Marc Neuhäuser (Tauberbischofsheim) belegte nach Ende des Turniers Platz 35.

Die Sieger aus Porec:

1. Platz: Colin Heathcock (Deutschland), 2. Platz: Dmitriy Nasonov (Russland), 3. Platz: Valentin Meka (Deutschland) und Konrad Ondrik (Ungarn). dfb

