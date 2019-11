Beim SAT Weltcup-Turnier in Dublin am Wochenende in Dublin mit 76 Teilnehmern aus 26 Nationen fochten sich die Tauberbischofsheimer Degenfechter Rico Braun (rechts) und Richard Schmidt in die Finalrunde und im Ergebnis auf die Plätze 7 und 8. Sie konnten damit wichtige Punkte sammeln, sowohl für die Weltrangliste als auch für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Bild: FC TBB

