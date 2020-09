Bis heute letztes TBB-Edelmetall im Einzel

Am 21. September 2000 stand die Tauberbischofsheimerin Rita König auf dem Siegerpodest bei den Olympischen Spielen im australischen Sydney. Sie war 23 Jahre jung, als sie dort die Silbermedaille im Einzel-Wettbewerb gewann. Von den zahlreichen Erfolgen ihrer Karriere ist dieser Erfolg in Sydney für sie bis heute der absolute Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn.

Aber auch aus Sicht des weltberühmten Fechtzentrums an der Tauber – damals unter der Leitung von Emil Beck – ist der Erfolg von Rita König ein historischer: Es war bis heute die letzte Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen für Tauberbischofsheim und zugleich für Deutschland im Damenflorett.

„Von Kindesbeinen an war es mein Traum, bei Olympischen Spielen dabei zu sein“, blickt die heute 43-Jährige zurück. „Nur“ zwei Weltmeister- und über 20 Deutsche Meistertitel später sollte sie sich diesen Traum in Australien erfüllen. „Als wir in Sydney ankamen, hat mich die Atmosphäre total überwältigt. Der Empfang durch die Aborigines mit ihren Didgeridoo, das Olympische Dorf, die Wettkampfstätte und die Begegnung mit so vielen Athleten – es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl.“

Die Finalhalle der Fechter in Sydneys‘ Darling Harbour war für König wie ein heiliger Gral. Zunächst wollte sie diese Finalbahn nicht betreten. Fünf Tage lang hatte sie die Atmosphäre bei den Wettkämpfen der anderen Disziplinen schon beobachten können: „Während ich den anderen Fechtern zusah, empfand ich Demut und Dankbarkeit. Aber der Wunsch, selbst dort oben fechten zu dürfen, wuchs.“ Ihr war klar, dass ihr Lauf in der Direktentscheidung nicht einfach würde. „Ich hatte aber auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Im Inneren wusste ich, dass ich stark genug bin, jede zu schlagen“, so König. Auf ihrem Weg ins Finale besiegte sie Weltklassefechterinnen wie ihre Teamkollegin Sabine Bau, die Ungarin Mohamed Aida und Italiens Giovanna Trillini. Rückblickend sagt König: „Ich habe jeden Treffer genossen.“ Das Aus kam erst im Kampf um Gold. Das Finale verlor Rita König gegen Valentina Vezzali aus Italien. „Es war mit nur fünf Treffern meinerseits eine klare Niederlage, aber ich muss auch anerkennen, dass Valentina die Ausnahme-Athletin dieser Zeit war, aus meiner Sicht fast schon mit übermenschlichem Talent“, so Rita König.

Während es vielen Athleten schwer fällt, sich nach der Niederlage über den Gewinn der Silbermedaille zu freuen, strahlte die Tauberbischofsheimerin bei der Siegerehrung schon wieder über das ganze Gesicht. Viel Zeit zum Nachdenken blieb an diesem Abend nicht. Die Silbermedaillengewinnerin durchlief bis spät in die Nacht einen Interview-Marathon. „Am nächsten Morgen wollte ich einfach nicht wach werden, zu groß war die Angst, dass alles nur ein Traum war“, erinnert sie sich und ergänzt: „Die Medaille baumelte aber auch nach dem Öffnen der Augen noch an meinem Bett.“

Nun als Nachwuchstrainerin aktiv

Wenn sie 20 Jahre danach wieder an diesen Moment denkt, wirkt sie sentimental. „Es sind diese wunderbaren Momente, die mich mein Leben lang begleiten. Diesen speziellen Moment trage ich immer im Herzen mit mir“, so die Trägerin des Silbernen Lorbeerblatts. Diese höchste in Deutschland im Sport verliehene Auszeichnung hatte König wenige Wochen nach ihrer Rückkehr aus Sydney von Bundespräsident Johannes Rau überreicht bekommen.

Selbst 20 Jahre später hat sie ihre Liebe zum Fechtsport nicht verloren. „Für mich ist Fechten nicht nur Sport, sondern auch eine Kunst. Die Analyse des Gegners, die nötige Empathie, die daraus resultierende Strategie und schließlich die Umsetzung faszinierten mich schon immer“, so König, die sich selbst als Kämpfernatur bezeichnet. Sie lernte – Dank Fechten – schnelle Entscheidungen zu treffen und das Beste aus den Konsequenzen herauszuholen.

Heute trainiert sie als Vorstandsvorsitzende des Future Fencing e. V. in Werbach gemeinsam mit Schwester Susanne Wiesinger und Säbelfechter Björn Hübner zwei Mal die Woche junge Talente. An Leidenschaft fürs Fechten hat König offenbar nichts verloren: „Nach dem Gewinn der Silbermedaille wuchs in mir der Wunsch, jungen Athleten den Weg zu solch wunderbaren Erlebnissen zu ebnen und sie auf ihrem Weg zum Erfolg bestmöglich zu unterstützen.“ Nie hat die heute 43-jährige ihren Traum aufgegeben, dass doch eines Tages wieder eine Olympische Medaille von einer Fechterin oder einem Fechter aus der Region mit nach Hause an die Tauber gebracht wird. Insgeheim hofft König, dass eines Tages das Fechtzentrum wieder ein Magnet für den Fechtsport werden kann.

Ob daraus bereits 2021 Realität wird, wird sich zeigen. Regelmäßige Unterstützung bekommt sie hierfür auch aus der heimischen Wirtschaft – Unternehmer Manfred Wittenstein gehört beispielsweise dazu. Potenzial jedenfalls haben alle Top-Talente vom Werbacher Verein Future Fencing. Leonie Ebert ist bereits für den Einzelwettbewerb in Tokio qualifiziert. Sollte Björn Hübner für die Säbelmannschaft nominiert werden, keimen auch hier Hoffnungen. Aber auch Anne Sauer und Carolin Golubytsky leben den gleichen Traum wie König – den Traum von einer erneuten Olympischen Medaille für die Region.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020