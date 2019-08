Enttäuschender Auftakt für die deutschen Fechter bei der WM in Budapest: Von sieben Startern am Montag schafften es nur drei in die Hauptrunde der Einzel-Wettkämpfe. Die Degenfechterinnen Beate Christmann (Tauberbischofsheim), Ricarda Multerer und Alexandra Ehler sowie Team-Europameister Matyas Szabo mit dem Säbel scheiterten hingegen. Nur die EM-Dritte Alexandra Ndolo, Benedikt Wagner und Björn Hübner-Fehrer (Werbach) zogen in die Runde der besten 64 ein.

„Für Alex freue ich mich sehr, dass sie es direkt geschafft hat“, sagte Damendegen-Bundestrainer Dominik Csobo: „Bei den anderen drei bin ich ein wenig enttäuscht. Wir haben auf mehr gehofft und für mehr gearbeitet.“ Für die deutsche Meisterin Christmann, die frühere Vize-Team-Weltmeisterin Multerer und Ehler war in den K.o.-Gefechten am ersten Wettkampftag Schluss. Ehler verlor 12:13 gegen die Belgierin Aube Vandingenen. Multerer hatte gegen die Russin Violetta Chrapina mit 8:15 das Nachsehen, Christmann unterlag Eliana Lugo aus Venezuela mit 12:14. Die Hauptrunde im Damendegen startet am Donnerstag, der Team-Wettkampf ist am Samstag.

Da stehen auch die Säbel-Herren auf der Planche – am Donnerstag etwas überraschend ohne Szabo. Der 27 Jahre alte Team-Weltmeister von 2014 verlor sein K.o.-Gefecht gegen Ho Tin Low (Hongkong) 10:15. Wagner hatte bereits sein zwölfter Platz nach der Poolrunde zur Qualifikation gereicht. Hübner-Fehrer gewann sein entscheidendes Duell gegen Karan Singh Singh aus Indien 15:10. Der EM-Dritte Max Hartung war als Weltranglisten-Dritter bereits für die Hauptrunde qualifiziert.

„Die Säbelherren sind schon eine Art Lebensversicherung“, hatte DFeB-Sportdirektor Sven Ressel vor der WM gesagt. „Das ist ein tolles Team, das sich in der absoluten Weltspitze befindet. Aber es ist in der Weltspitze sehr eng. Der EM-Titel ist keine Garantie, dass wir durchmarschieren.“ dpa

