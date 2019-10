Arwen Borowiak schafft es souverän bis ins Finale

Einen tollen Saisonauftakt feierten die Tauberbischofsheimer Florettfechter U-20 beim internationalen Turnier in Jena, zu dem 141 Teilnehmer gemeldet waren. Arwen Borowiak erreichte souverän das Finale und wurde Zweiter, nachdem er sich dem Polen Maciej Brem geschlagen geben musste. Platz drei belegte Nathan Wriedt. Maurice Bauknecht und Bastian Kappus sammelten mit ihren Plätze neun und zehn wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Europameisterschaften in Porec/Kroatien und zu den Weltmeisterschaften in Salt Lake City/USA. Das gute Abschneiden der Tauberbischofsheimer Musketiere wurde komplettiert durch Lennard Walter (20. Platz) und Paul-Luka Faul (27.). Beim Degen-Ranglistenturnier in Friedrichshafen mit 120 Teilnehmerinnen erreichten Lina Zerrweck und Katharina Kozielski jeweils den dritten Platz. Katrin Meißner rundete das gute Abschneiden mit Platz 11 ab. Alle drei dürfen sich somit Hoffnung auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaften machen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019